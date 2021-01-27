سموحة يتحرك لحسم صفقة جديدة من الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

بدأ نادى سموحة الدخول في مفاوضات مع عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال انتقالات يناير.

 

وتواصل فرج عامر رئيس سموحة مع أحد مسئولي القلعة البيضاء لطلب الحصول على خدمات عمر السعيد.

 

وهناك رغبة قوية بالفعل فى التعاقد مع السعيد خاصة بعد تعثر المفاوضات مع أحمد ياسر ريان عقب انتقاله لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

 

وكان عمر السعيد تلقى أيضا عرضا فى الأيام الماضية من صفوف فريق المصرى، ولم تحسم إدارة الزمالك مصير اللاعب حتى هذه اللحظة.

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