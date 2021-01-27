انتهاء تصوير مسلسل "القاهرة كابول" لرمضان 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن المخرج حسام علي، عن الإنتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "القاهرة كابول"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "علي" قائلا: "الحمد لله فركش تصوير القاهرة كابول شكرًا كل روح وعقل وأيد شاركتني في المشروع ده، شكرًا على المجهود، شكرًا على المعافرة مع كل الظروف الكونية اللي عدينا بيها مع بعض بحبكم وبحترمكم كلكم، وإن شاء الله النتيجة تكون على قد مجهودكم وحبكم، شكرًا كل عائلة القاهرة كابول".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة عدد من الفنانين منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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