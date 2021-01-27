رفع 934طن قمامة واتربة ومخلفات في المنصورة وطلخا (صور)

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على تنفيذ الحملات المكبرة ومتابعة اعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بالمحافظة والتى تضم نطاق احياء شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا.



حيث قامت الحملة فى يومها الخامس اليوم الاربعاء برفع 934 طن قمامة واتربة ومخلفات بنطاق المنطقة المذكورة ففى (نطاق حى شرق المنصورة تم رفع 225 طن - وفى نطاق مدينة طلخا والوحدات المحلية التابعة تم رفع 139طن قمامة - وفى نطاق مركز المنصورة تم رفع 225 طن قمامة ومخلفات بالمدينه والوحدات المحلية التابعة - وفى نطاق حى غرب تم رفع 290طن قمامة )هذا يستمر تنفيذ الحملات بالمنطقة المركزية المشار اليها وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة للوحدات المحلية فى غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا، وعدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.



وشدد المحافظ على استمرار اعمال الحملات بالمنطقة المشار اليها حرصا على توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة، كما كلف محافظ الدقهلية، جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم لانهاء رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة واضاف ان ذلك ياتى فى اطار الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بانحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لمواطنى الدقهلية.





جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.