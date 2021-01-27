من داخل جيبوتي.. "العسومي": الدبلوماسية البرلمانية والرسمية وجهان لعملة واحدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

استكمالاً لفعاليات الزيارة الأولى له إلى جمهورية جيبوتي، التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق مع السادة السفراء العرب المعتمدين لدي جمهورية جيبوتي، حيث تطرق النقاش إلى الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه الأمة العربية داخلياً وخارجياً.

 

وفي هذا السياق، أوضح رئيس البرلمان العربي أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية تتفاقم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول والمجتمعات العربية، وتتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية في مواجهتها، مضيفاً أن التدخلات الخارجية والإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية تشكل أيضاً تهديداً كبيراً للأمن القومي العربي.

 

واستعرض عادل بن عبدالرحمن العسومي خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي والتي تهدف إلى تعزيز دوره في مواجهة هذه التحديات، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، سواء لتعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الدول والشعوب العربية، أو في الدفاع عن قضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

 

وخاطب رئيس البرلمان العربي السفراء العرب باعتبارهم يحملون مسئولية عظيمة في هذا الشأن مرتبطة بدورهم في تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود العربية الرسمية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات، مؤكداً أن الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وجهان لعملة واحدة في حماية مصالح الشعوب العربية والدفاع عن أمنها وسيادتها.

 

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي في حشد الدعم العربي لها، خاصة في ظل معرفتهم الكاملة بواقع واحتياجات الدولة، فضلاً عن دورهم الهام في تعزيز علاقات الإخوة وبناء جسور التواصل المستمر والتفاهم بين جمهورية جيبوتي والدول العربية. كما دعا رئيس البرلمان العربي كافة الدول العربية إلى فتح سفارات لها لدى جمهورية جيبوتي لتعزيز العلاقات معها على كافة المستويات.

من داخل جيبوتي.. العسومي: الدبلوماسية البرلمانية والرسمية وجهان لعملة واحدة

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