أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق عن سر فشل محمد صلاح مع البلوز، خلال فترة تواجده مع الفريق اللندني.


وقال أوسكار في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد.

 

وتابع: "بالنسبة لمحمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

 

.وأوضح: خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول.

 

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