أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
كشف البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق عن سر فشل محمد صلاح مع البلوز، خلال فترة تواجده مع الفريق اللندني.
وقال أوسكار في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد.
وتابع:
"بالنسبة لمحمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه
أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".
.وأوضح:
خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه
بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول.