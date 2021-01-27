الزمالك يكشف موعد عودة حميد أحداد للمباريات

اقترب المهاجم المغربي حميد أحداد المحترف في فريق الزمالك، من العودة الى التدريبات الجماعية، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك مع الموقع الرسمي للنادي، ان حميد أحداد دخل مرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي من الإصابة.

وأشار: أحداد بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي والاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الأهلي، حيث يستقبل مصر المقاصة غدًا الخميس في الجولة العاشرة من الدوري.