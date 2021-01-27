موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.





وكان الزمالك قد تعادل في لقاء الجولة الماضية أمام أسوان، بدون أهداف، في حين فاز مصر المقاصة على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.



