موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.


وكان الزمالك قد تعادل في لقاء الجولة الماضية أمام أسوان، بدون أهداف، في حين فاز مصر المقاصة على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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