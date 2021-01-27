ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:53 م
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 25.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5752.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% رابحاً 33.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6289.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4694.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 10.11 ليغلق عند مستوى 4867.91 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 481 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة.
وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاتصالات والنفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.
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