ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 25.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5752.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% رابحاً 33.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6289.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4694.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 10.11 ليغلق عند مستوى 4867.91 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 481 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة.







