تامر هدايت: نجاح اتفاقية التجارة الأفريقية يحتاج بنية تكنولوجية قوية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:48 م
المهندس تامر هدايت
المهندس تامر هدايت
أحمد الشيخ

قال المهندس تامر هدايت مؤسس مجموعة نت سينك لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA” سيكون لها دور كبير في توطين صناعة التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل القارة الأفريقية من خلال عقد شراكات إفريقية بين الدول وبعضها والاستفادة من الخبرات التراكمية للدول التي حققت طفرات سريعة في التكنولوجيا وعلى رأسها مصر.

 

وأكد هدايت وهو أحد أبناء مصر بالخارج، أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات اتفاقية التجارة الإفريقية وستكون على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو المقبل وهذا يعزز الاهتمام بتكنولوجيا ونظم المعلومات وتأسيس الشبكات التي سيكون لها دور كبير في تيسير حركة التجارة بين دول القارة خاصة التجارة الالكترونية التي سيكون لها مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة.

 

وأشاد هدايت، بفكرة إنشاء مكتب إقليمي بمنظمة التجارة الأفريقية يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة مما يسهل نشاط تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات والافكار.

 

وأوضح هدايت، أن مجموعة نت سينك المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء الشبكات وتأمين المعلومات وهي شركة مصرية أمريكية لها خبرات واسعة في هذا المجال ونفذت العديد من المشروعات في مصر وعدد من دول أفريقيا ومنطقة الخليج بخلاف نشاطها في أمريكا وكندا وهي مستعدة لتقديم خبراتها العالمية لخدمة وطنا مصر والقارة الإفريقية بشكل عام.

 

ودعا المهندس تامر هدايت، بضرورة التنسيق من خلال اتفاقية  التجارة الحرة القارية الإفريقية والقائمين عليها لإعداد مؤتمر تكنولوجي يضم المتخصصين في مجال تأسيس الشبكات وأمن المعلومات والمعنيين بالتجارة الالكترونية بهدف عقد شراكات افريقية أفريقية لإنشاء شبكات تكنولوجيا متطورة تخدم حركة التجارة الإفريقية ويتم أيضا طرح مجالات التعاون والاستثمار المتبادل خاصة أننا نخطو حاليا خطى سريعة نحو عمليات التحول الرقمي وهذا التحول الرقمي يحتاج الى شبكات تكنولوجية قوية مؤكدا ان نت سينك لديها خبرات عالمية في هذا المجال ومستعدة لتقديمها لخدمة القارة الأفريقية.

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