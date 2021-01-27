البورصة تربح 5.2 مليار جنيه بختام أخر جلسات الأسبوع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،حيث أن غدأ الخميس أجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة.

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