"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة سكودا العالمية التعاون وتبادل الخبرات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

جاء هذا خلال مباحثات التعاون بين العربية للتصنيع والرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية.

تناولت المباحثات عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، كما تم بحث تبادل الخبرات مع شركة سكودا العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.

من جانبه، أكد "التراس" أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية للاعتماد علي مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

وأضاف أن المناخ في مصر جاذب لكافة الاستثمارات العالمية، مشيرا أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه ،أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضاف أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع ،لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة.

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شركة سكودا العالمية الهيئة العربية للتصنيع

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