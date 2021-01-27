



برقمك القومي.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لصرف خامس دفعة من وزارة القوى العاملة 2021





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة، لا زالت عمليات البحث مستمرة عن رابط وخطوات استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021، حيث قامت وزارة القوي العاملة بالاعلان عن قيامها باتاحة خدمة للإستعلام عن المنحة على موقعها الرسمي حتي يتثني للمواطنين استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021، وذالك بكل سهولة من المنزل خلال تلك الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم ولتجنب حدوث اي تكدسات او ازدحامات قد تؤدي لاصابة اي من المواطنين بفيروس كورونا، وقد بدأت عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة منذ السابع عشر من يناير الحالي 2021 وسيستمر صرفها حتي نهاية الشهر.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

موخرا بعد قيام وزارة القوي العاملة بالاعلان عن قيامها باتاحة رابط موقعها الرسمي حتي يتثني للمواطنين استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021، بكل سهولة من المنزل خلال تلك الظروف التي تمر بها البلاد اونتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم ولتجنب حدوث اي تكدسات او ازدحامات قد تؤدي لاصابة اي من المواطنين بفيروس كورونا، بدأ الكثير من الناس بالبحث عن خطوات استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021 حي ثيتثني للمواطنين الاستعلام عنها بكل سهولة عن طريق القياما بالعديد من الخطوات السهلة والتي سنقدمها لكم في الفقرة التالية، وجدير بالذكر انه كان من المفترض ان تبدأ عملية صرف منحة ال 500 جنية في العاشر من يناير ولكن تم تأجيلها الي السابع عشر من يناير وبالفعل تم صرفها لاكثر من نصف المستحقين الذي يصل عددهم الي 2 مليون و 260 الف مواطن مستحق للمنحة.





خطوات استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

يتثني الان للمواطنين استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021، عن طريق الدخول الي موقع وزارة القوي العاملة الرسمي، وبعدها القيام باختيار خانة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة، والقيام بادخال البيانات المطلوبة من الرقم القوي وغيرها وبعدها التأكد من البيانات ثم الضغط علي زر الاستعلام تظهر كافة البيانات التي تحتاجها بخصوص استعلام منحة العمالة الغير منتظمة.



