



خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة





منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة في الأيام القليلة الماضية قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن قيامها ببدء صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تزامننا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وقف أعمال الكثير من المواطنين من عمال اليومية، والتي كان من المقرر صرفها على دفعات كل دفعة ثلاث شهور كل شهر 500 جنية، على أن تنتهي مع نهاية عام 2020 ولكن مع استمرار جائحة كورونا أمر “الرئيس” بمد الصرف.





الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه من يطرق في أذهانهم أي تسائلات عن المنحة، يتجة مباشرة إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر الإنترنت للإستعلام عن أي شئ يريد معرفته، ومن خلال السطور القادمة نوضح الخطوات.





خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500

- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- الضغط على ايقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

- ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- ملء باقي البيانات المطلوبة.

- الضغط على استعلام.



