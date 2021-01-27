خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:39 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة في الأيام القليلة الماضية قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن قيامها ببدء صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية التي قررها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تزامننا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وقف أعمال الكثير من المواطنين من عمال اليومية، والتي كان من المقرر صرفها على دفعات  كل دفعة ثلاث شهور كل شهر 500 جنية، على أن تنتهي مع نهاية عام 2020 ولكن مع استمرار جائحة كورونا أمر “الرئيس” بمد الصرف.

الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021
أعلنت وزارة القوى العاملة أنه من يطرق في أذهانهم أي تسائلات عن المنحة، يتجة مباشرة إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر الإنترنت للإستعلام عن أي شئ يريد معرفته، ومن خلال السطور القادمة نوضح الخطوات.

خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500
- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- الضغط على ايقونة منحة العمالة غير المنتظمة.
- ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- ملء باقي البيانات المطلوبة.
- الضغط على استعلام.

خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 14 ساعة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 جميع المحافظات بالرقم القومي فقط

Manpower الان رابط موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة القوي العاملة

استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.. أسماء المقبولين في صرف منحة الـ 500 جنيه

(الآن شغال) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 الدفعة الجديدة من خلال اللينك الرسمي لوزارة القوى العاملة

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه للدفعة الخامسة شهر يناير 2021 من خلال موقع القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات