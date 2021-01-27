الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
كشف النجم البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشيلسي السابق عن أسباب فشل محمد صلاح  نجم فريق ليفربول مع البلوزتحت قيادة مورينيو.


وخلال تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية قال أوسكار: "لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد".

وتابع: "بالنسبة للنجم المصري، محمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

وأكمل: "خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول".

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