رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
نورهان فضل

أنهي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا التعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وشملت قائمة اللاعبين الجدد كلاً من، أحمد محسن ظهير أيسر كوكاكولا، وشوقي السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق، وعبدالعزيز إبراهيم قادما من بلدية المحلة على سبيل الإعارة لستة شهور، ووليد حسن لاعب سيراميكا وإف سي مصر السابق لنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي النجوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز "ب"، وستقام المباراة بينهم على ملعب النجوم 6 أكتوبر يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر الجاري، في تمام الثانية والنصف عصرآ.

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