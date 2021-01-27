انظار الاقتصاد العالمي تتجه نحو الإجتماع الأول للفدرالي "الأمريكي" في حكم بايدن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:18 م
جو بايدن
جو بايدن
الفجر الاقتصادي

يعقد اليوم الأربعاء الفيدرالي الأمريكي أول اجتماعاته لمناقشة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، في فترة حكم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

 

وتستقر أسعار الفائدة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية عند 0.25% ، وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل الحفاظ على معدلات الفائدة عند تلك المستويات، واستمرار برنامج  شراء السندات البالغ 120 مليار دولار سنويا.

 

 

وكان يأمل دونالد ترامب في فترة الرئاسية خفض أسعار الفائدة على الدولار، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة  وان البنوك المركزي الاخري اعلي من معدلا الفائدة عن المركزي الأمريكي.

 

 

وأعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن انه سوف يقوم بصرف حزمة قيمتها 1.9 تريليون دولار؛ لتنشيط الاقتصاد من تداعيات ازمة كورونا، وه ما جعل هناك تفاؤل بتحقيق الاقتصاد الامريكي معدلات نمو ايجابية خلال العام الجاري.

  


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