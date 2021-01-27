"جبالي" لرئيس هيئة قناة السويس: المشروعات العملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مُشرق للوطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين.

في مستهل اللقاء قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوليه مسئولية رئاسة المجلس، قائلًا: "إن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء المجلس الموقر لسيادته"، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس المجلس، وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية بما يصب في صالح البلاد.

من جانبه أكد الفريق ربيع أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن أداء هيئة قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا حظى بإرشادات دولية وعالمية وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس في التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية.

وأشار رئيس مجلس النواب: "المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي".

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