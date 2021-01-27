كشف ملابسات خطف طفل وطلب فدية من أسرته بالبحيرة

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمدیریة أمن البحيرة من أحد المواطنين، مقیم بدائرة القسم، بقیام ثلاث أشخاص مجھولین یستقلون سیارة ملاكي باختطاف نجله یبلغ من العمر 7 سنوات أثناء تواجده بالشارع محل إقامته وتلقیه اتصالا ھاتفيا من مجھول طلب منه مبلغ مالي كفدیة لإطلاق سراح نجله.



وتم تشكیل فریق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن البحیرة توصلت جھوده إلى تحدید مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، مقیمین بدائرة القسم، لأحدھم معلومات جنائیة.



وعقب تقنین الإجراءات تم استهدافكم بعدة مأموریات ولدى إستشعارھم بملاحقتھم أمنیًا وتضییق الخناق علیھم إضطروا إلى إطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامتھ، وفى وقت لاحق أمكن ضبط المتھمین، وبمواجھتھم إعترفوا تفصیلیًا بإرتكابھم الواقعة وقرر أحدھما أنھ نظرًا لإقامتھ بذات الشارع محل إقامة المجنى علیه عقد العزم على إختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدیة وفي سبیل تنفیذ مخططھ إتفق مع باقى المتھمین على إرتكاب الواقعة.



وبمواجھة باقي المتھمین بما جاء بإعترافات المتھم الأول أقروا بھا، وتم بإرشادھم ضبط السیارة، الھاتف المحمول المستخدمان في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.