بعد إعلان تطبيقه.. تفاصيل تشغيل "الجيل الثاني" بمنظومة التأمين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسعى وزارة الصحة، لمواكبة التطور العالمي في المنظومة الطبية، حيث تطبق نظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية، بمحافظة الأقصر باعتبارها ثاني محافظة يتم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تشغيل نظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية في محافظة الأقصر.

تطبيق نظام الجيل الثاني

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه سيتم تشغيل وحدات الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في مطلع فبراير المقبل، باعتبارها ثاني محافظة يتم تفعيل المنظومة بها بعد محافظة بورسعيد.

خدمات الجيل الثاني

وتقدم مستويات الجيل الثاني، خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، وتدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة.

وتعد الوحدات الصحية بنظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.

تسجيل 18 منشآة صحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين، عن تسجيل 18 منشآة صحية بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن تؤدى مهامها في أداء الخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية، وذلك فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن تم تسجيل 16 وحدة طب أسرة وهم (الحبيل، منشآة العماري، الطود، الضمان، القرايا، الشيخ موسى، طيبة، أحمد سعيد، آل عثمان، البعيرات، أبو طرطوش، المريس، العديسات قبلي، القبلي قامولا، نجع البركة، منشية النوبة).

طرق التسجيل
ويمكنك التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

ويأتي إجمالي المنشآت الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، 59 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 7 مستشفيات، ويجري تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين.

وتعتبر محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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