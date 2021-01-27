بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع إلى بيان وزارتي البيئة والثقافة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
بدات الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان كل من 
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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مجلس النواب حنفى الجبالى

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