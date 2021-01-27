نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

تحدث معتز إينو نجم منتخب مصر السابق، عن الفترة التي قضاها داخل جدران نادي الزمالك قبل الرحيل عن النادي والانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي خلال فترة تواجده بالملاعب وقبل إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.





وقال اينو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "كنت أحصل على عقد سنوي فى نادي الزمالك بقيمة 60 ألف جنيه، على الرغم من تواجدي مع الفريق بشكل أساسي، إضافة إلى تواجدي في منتخب مصر في ذلك الوقت".





واضاف، " طالبت أكثر من مرة تجديد تعاقدي وتعديله من قبل المسؤولين في نادي الزمالك، لكن لم يستمع لي أي شخص داخل النادي، وكان هذا هو السبب في انتقالي للنادي الأهلي".





وواصل، " تعرضت لظروف صعبة داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وقبل انتقالي إلى النادي الأهلي، كانوا يبلغوني بأن موعد التمرين في تمام الساعة السادسة، وكنت اتواجد أمام النادي وأجده مغلقا".





واستكمل،" إمام عاشور يقدم أداءا مميزا للغاية مع نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، لكن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمرارية على نفس الأداء والمردود خلال الفترة المقبلة".



