عاجل.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في أكبر حدث اقتصادي بالسعودية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:25 ص
وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط
أحمد الشيخ

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مطار القاهرة، متجهة للمملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنطلق اليوم الأربعاء، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»، لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي يواجهها العالم ووضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كورونا.

وتستمر فعاليات المؤتمر المؤتمر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 الجاري، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم، سواء من خلال المشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر الإنترنت، ويعد المؤتمر ملتقى عالمي يجمع بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، بهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين الأولى اليوم الأربعاء تحت عنوان «كيفية تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يعكس الأوضاع الجيوسياسية السائدة»، والثانية غدا الخميس تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»؛ وكانت «المشاط» قد شاركت في النسختين السابقتين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتلقي وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، كما تلقى الضوء على تجربة مصر التنموية وجهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة للحفاظ على النمو .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التعاون الدولي مبادرة قمة الاستثمار المملكة العربية السعودية الدكتورة رانيا المشاط

أخبار تهمك

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ ثلث ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سحر نصر تبحث مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ استثمارات جديدة فى مصر

رئيس الوزراء يصل إلى مقر المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط

"المشاط" تبحث مع "جوجل" تعميق التعاون فى التحول الرقمى

وزيرة التعاون الدولي: كورونا أظهرت أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص

وزيرة التعاون الدولي تشارك في الجلسة الختامية لمنتدى الاقتصادي العالمي

اليوم.. وزيرة التعاون الدولى تلتقي القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

11:22 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات