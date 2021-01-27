تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الأربعاء نادي استون فيلا نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيرنلي الدولي.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.

خط الوسط: باركلي، ماكجين، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.

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