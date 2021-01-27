تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي استون فيلا نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيرنلي الدولي.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.





خط الوسط: باركلي، ماكجين، دوجلاس لويز.





خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.



