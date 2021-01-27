تسجيل 7737 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، 7737 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإسرائيلية، حظر رحلات الركاب الجوية القادمة من الخارج في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقله موقع "معاريف".

 

وأوضح الموقع أن القيود على الرحلات ستكون سارية يوم الاثنين اعتبارا من العاشرة مساء بتوقيت غرينتش وتستمر حتى نهاية يناير.

 

 وتوفي في إسرائيل، أمس السبت، 44 شخصا من جراء الوباء، لترتفع الحصيلة إلى 4361، فيما سجلت نحو 2400 إصابة بالفيروس بعد أن أجري خلال اليوم المنصرم نحو 30 ألف فحص مخبري.

 

ويبلغ عدد الحالات المرضية النشطة 75 ألفا، بينها أكثر من 1200 توصف بأنها خطيرة، فيما يخضع 316 مريضا لأجهزة التنفس الصناعي.

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