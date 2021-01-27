عاجل .. شركة الحديد والصلب تخرج من المؤشر الرئيسي للبورصة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أسفرت المراجعة الدورية التي تجريها إدارة البورصة المصرية، عن خروج 5 شركات من المؤشر الرئيسي للسوق " egx30" كان أبرزهم شركة الحديد والصلب المصرية التي قررت الجمعية العامة الغير عادية تصفيتها بداية الشهر الجاري.

 

وقالت إدارة البورصة في بيانا لها، إن ت من المؤشر الرئيسي " egx30"  شركة القاهرة للاستثمار  والتنمية العقارية التى تم إدخال بدلا منها على المؤشر أسهم شركة فوري،  وشركة جهينة  للصناعات الغذائية  التى تم إدخال بدلا منها  سي اي كابيتال  القابضة للاستثمار،  كما تم حذف شركة الحديد والصلب  ودخول بدلا منها  أم أم جروب.

 

وأضافت " البورصة"، " أنها أدخلت على المؤشر  ايضا شركة  ابوقير للأسمدة  والصناعة الكيماوية  بدلا من دايس للملابس الجاهزة،  و الاسكندرية للزيوت المعدنية  بدلا من بلتون المالية القابضة."

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شركة الحديد والصلب المصرية الحديد والصلب

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