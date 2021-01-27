توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 27 يناير 2021.

برج الحمل

ما تفكر به اليوم قد يحدث أمامك على الرغم من أنه شيء غير متوقع. ربما كنت تخطط بطريقة معينة للقيام بشيء ما، وفي النهاية تصرفت بصورة مختلفة تماما. حاول أولا أن تفكر بطريقة عقلانية بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به حاليا.

برج الثور

من الأفضل أن تقضي وقتك في المنزل لأن جلوسك وانتظارك لوقت طويل في سيارتك قد يصيبك بالتوتر والضغط. ابتعد عن أجواء العمل وتجنب المناظرات والمناقشات. حاول أن تجلس بمفردك وتقوم بعملك منعزلا عن الآخرين.

برج الجوزاء

إذا كنت مهتما بالحب هذا اليوم، سواء كنت في علاقة جديدة أو كنت مرتبطا بالفعل، كن حذرا من التفاصيل الدقيقة التي تدمر أي علاقة. ربما تقع في بعض المشاكل بسبب حساسيتك المفرطة. لا تتذمر دون سبب أو بسبب أمر تافه.

برج السرطان

أحيانا تشعر أن علاقاتك تشبه المغناطيس، وعندما تحاول أن تقترب من شخص ما، تجد الطرف الآخر يحاول أن يبعده عنك. طبيعة البشر معقدة جدا. تحاول الآن أن ترجع خطوة للخلف، على الرغم من عدم اقتناعك بالابتعاد تماما.

برج الاسد

هناك مفارقات عديدة هذا اليوم، وربما يسخر الجميع من تصرفاتك ومن أفعالك. الحل الوحيد اليوم هو تقبل كلام هؤلاء والتعامل معه على أنه مزاح، أما إذا تعاملت مع الكلام ومع هؤلاء بجدية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشاريعك المستقبلية، سيجن جنونك في النهاية.

برج العذراء

تغير حركة الكواكب هذه الأيام يدل على حدوث تغير ما في حياتك وعلى إقبالك على فترة ملئية بالمواقف المخيفة. ربما تخاف من مقابلة الأشخاص والتعرف عليهم. أي علاقة صداقة أو حب تحاول أن تقيمها ربما يكون مصيرها الفشل. الأسابيع المقبلة مبشرة فلا تقلق.

برج الميزان

انفراجة كبيرة على المستوى الشخصي والعاطفي. ستعيش أياما جميلة خلال هذه الفترة، ولكن عليك أن تكون واثقا في نفسك وواضحا تمتع باللحظات الجميلة واستغل الظروف الجيدة التي تمر بها الآن.

برج العقرب

أسلوبك العدواني قد يتسبب لك في حدوث بعض المشاجرات التي لن تتمكن من تسويتها الآن. استعد وكن متيقظا فهناك بعض القوى العنيدة التي تواجهك في العمل ولن تجد من يساندك. حاول أن تتفهم الموقف جيدا بدلا من التصرف بطريقة عدوانية.

برج القوس

ستكون اليوم اكثر خبرة إلى حد ما في علاقاتك الشخصية. ربما تتعرف على بعض الأشخاص وتقضي معهم وقتا لطيفا مع أصدقائك القدامى. يجب أن تركز على حياتك العاطفية بقدر الإمكان وتكرس لها وقتك وجهدك. كل الظروف تساعدك على تطوير حياتك العاطفية فاحسن استغلالها.

برج الجدي

إذا كنت متمسكا بوجهة نظرك، لا تتردد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية. الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة. تحاش كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.

برج الدلو

ربما يزداد توترك واضطرابك إذا كنت مصرا على الاهتمام ببعض القضايا المربكة هذا اليوم. أمامك اليوم العديد من المهام التي ستقوم بها بمفردك، ولكن ننصحك بطلب المساعدة. من الأفضل أن تترك الأمور تسير كما هي الآن.

برج الحوت

توقع الكثير فأنت طموح وترغب بالمزيد، على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك سيكون اليوم واعدا جدا. لا تبالغ بردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، لأن تصرفاتك قد تسبب الإحراج له، فكن حذرا بما تقوم به. يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات الأبراج الميزان القوس العقرب العذراء الطالع الفلكي السرطان الدلو الحوت الحمل الجوزاء الجدي الثور الأسد الأبراج حظك اليوم الأبراج اليوم

أخبار تهمك

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. اعتماد ترشح هاني أبوريدة في انتخابات مجلس "فيفا"

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي يكشف مفاجأت جديدة عن ثورة يناير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات