"الكشف عن تعاطي المخدرات والسرعة الزائدة".. المرور تواصل حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، الحملات على الطرق الصحراوية والسريعة، الرابطة بين المحافظات، لتحقيق الإنضباط المروري، ورصد المخالفات المرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة، حفاظا على حياة مرتادي الطرق.


وأكد مدير الإدارة على تكثيف التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، ومواجهة أي أعطال أو حوادث، ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

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