أستقرار اسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء تبدء من 110 جنيه للكيلو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار اللحوم في الاسواق المصرية اليوم الأربعاء27-1-2021، مع ارتفاع المعروض منها، ومواصلة الحكومة زيادة إنتاج الثروة الحيوانية من خلال العديد من المشروعات.

 

 

 

 

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،  اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

 

 

 


ووفرة الحكومة العديد من المشروعات في مجال الثورة الحيوانية لزيادة المعروض منها  والمحافظة على استقرار الاسعار، فقد وفرة نحو4.1 مليار جنيه لمشروع القومي لاحياء البطلو، كما عملت  استنباط سلالات جديدة من الأبقار، والتوسع في عمليات التحصين ضد الأمراض

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