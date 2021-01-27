لليوم الرابع على التوالي.. اندلاع أعمال شغب واحتجاجات في هولندا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:43 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات

شهدت مدن متعددة في هولندا، أعمال العنف واحتجاجات على الإغلاق العام المفروض بسبب كورونا، وسط لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات بضاحية أوسدورب بأمستردام.

 

واندلعت احتجاجات مرة أخرى في أمستردام، لكن الشرطة تمكنت بسرعة من السيطرة على الوضع، وفقًا لإذاعة "NTK" الهولندية.

 

وتجمعت مجموعة كبيرة من الشباب في أحد أحياء أمستردام وبدأت في إلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة، وبمساعدة وحدات القوات الخاصة تمت السيطرة على الوضع وتفريق الحشود واعتقال عدة أشخاص.

 

وقد تم رصد بعض أعمال الشغب في روتردام، وجرى احتجاز 33 شخصا بتهمة التخريب، أو رفض الانصياع لمطالب الشرطة، أو عدم حيازة وثائق الهوية.

 

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