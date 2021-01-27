أسعار الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:10 ص
أسعار الدينار الكويتي اليوم
أسعار الدينار الكويتي اليوم
الفجر الاقتصادي

واصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم  الأربعاء 27 -1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها  في المتوسط 51.66 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع.



أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري اليوم  الأربعاء   27 -1-20201 :

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك عودة: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي  في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في الممصرف المتحد:51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى محمد يحسم موقفه من العرض التركي خلال ساعات

منذ ساعة و نصف

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف مفاجأت جديدة عن ثورة يناير

منذ 38 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات