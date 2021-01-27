الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:57 ص
حالة الطقس - أمطار ورياح شديدة
حالة الطقس - أمطار ورياح شديدة
كشفت الأرصاد الجوية عن حقيقة تعرض البلاد لأمطار وتقلبات جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن طقس الأربعاء غير مستقر ويجب على المواطنين توخي الحذر.

هطول الأمطار
وعن تفاصيل الطقس اليوم، حذرت الأرصاد الجوية من هطول أمطار خفيفة (40%تقريبا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

رياح نشطة
واعلنت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سبب تقلبات الطقس اليوم
وكشفت عن سبب تقلبات الطقس اليوم، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

طقس شديد البرودة 
ويسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

حالة البحرين (المتوسط والاحمر)
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5م إلى 3م، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر إليكم البيان التالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

الإسكندرية 20 11

وادى النطرون 22 10

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 21 11

بلطيم 22 11

مطروح 18 10

السلوم 16 10

سيوة 19 06

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 22 10

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 18 02

الطور 23 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 22 07

بنى سويف 22 07

المنيا 22 05

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 23 06

الأقصر 26 07

أسوان 26 08

ادفو 26 08

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 24 03

شلاتين 27 15

أبورماد 27 14

حلايب 25 16

رأس حدربة 24 15

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