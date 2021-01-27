حقائق لا تعرفها عن بوليوود

بوليوود مصطلح غير رسمي يُستخدم على نطاق واسعٍ للإشارة إلى صناعة الأفلام باللغتين الهندية والأوردو في مدينة مومباي، الهند.





كما يُستخدم هذا المصطلح بشكل غير صحيح أحياناً للإشارة إلى كامل صناعة السينما في الهند، بينما يشير في الحقيقة إلى جزء من هذه الصناعة.





بوليوود أكبر منتج أفلام في الهند، وواحدة من أكبر مقرات إنتاج الأفلام في العالم.





اسم بوليوود مؤلف من بومباي (الاسم السابق لمومباي) وهوليوود التي هي مركز صناعة الأفلام الأمريكية.

وبالرغم من التسمية، فعلى عكس هوليوود، لا توجد بوليوود كمكان فعلي، كذلك، وجد مصطلح بوليوود طريقه إلى قاموس أكسفورد كمدخل بتعريفٍ منفصل رغم وجود اعتراضات على التسمية باعتبار أنها تجعل صناعة السينما في مومباي تبدو كقريب فقير لمثيلتها في هوليوود.





يُشار إلى بوليوود عموماً باعتبارها سينما ناطقة بالهندية، رغم أن اللغة الهندوستانية الشائعة كنمط متداول للهندية والأوردو أكثر شيوعاً في أفلام بوليوود. كما أن حضور الإنجليزية الهندية يتزايد في الحوار والأغاني على حدٍ سواء، وليس من الغريب وجود أفلام تدخل الكلمات والتعابير الإنكليزية في حواراتها. علاوة على ذلك، فإن إنتاج الأفلام المنطوقة بالإنكليزية بالكامل يتزايد في بوليوود.







