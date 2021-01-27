حمو بيكا ضيف "ليلة الخميس" على "mbc مصر"

يستضيف برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على "mbc مصر" في حلقة هذا الإسبوع، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي من المفترض أن يقدم عدد من أغنياته التي لاقت رواجًا مؤخرًا.





كما تستضيف الحلقة الفنان الكبير صلاح عبدالله، ونجم الكوميديا محمد أسامة «أس أس»، والممثلة الشابة زينب غرب.





برنامج «ليلة الخميس» يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.