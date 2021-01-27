حمو بيكا ضيف "ليلة الخميس" على "mbc مصر"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر

يستضيف برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على "mbc مصر" في حلقة هذا الإسبوع، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي من المفترض أن يقدم عدد من أغنياته التي لاقت رواجًا مؤخرًا.

كما تستضيف الحلقة الفنان الكبير صلاح عبدالله، ونجم الكوميديا محمد أسامة «أس أس»، والممثلة الشابة زينب غرب.

برنامج «ليلة الخميس» يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان ليلة الخميس حمو بيكا الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 14 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش ينضم إلى شركة إنتاج جديدة

هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا أولي حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز على "MBC مصر"

سهرة فنية مع رانيا يوسف ومحمد ثروت وحسن شاكوش ومجدي عبد الغني في برنامج "ليلة الخميس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات