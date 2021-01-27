نجم الأهلي السابق: مروان محسن مطالب بجهد مضاعف.. وبواليا يحتاج إلى هدف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

تحدث معتز اينو نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في صفقة المهاجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومايفتقده اللاعب خلال الفترة الأخيرة من أجل الوصول للمستوى الذي كان عليه خلال فترة تواجده بنادي الجونة.

 

وقال اينو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "والتر بواليا يحتاج إلى تسجيل هدف فقط، من أجل استعادة الثقة والظهور بالشكل الذي كان عليه خلال فترة تواجده مع نادي الجونة خلال الفترة الماضية".

 

وأشار،" والتر بواليا صفقة جيدة، ولاعب يمتلك إمكانيات كبيرة في مركز المهاجم الصريح، لكنه فاقد للثقة في الوقت الحالى بسبب تأخره في تسجيل الأهداف".

 

وأضاف،" اليو بادجي كان غير مناسب بشكل نهائي للنادي الأهلي، ووالتر بواليا بالتأكيد أفضل منه، واللاعب سيظهر بشكل قوي خلال الفترة المقبلة".

 

واختتم،" مع تواجد والتر بواليا ومحمد شريف في النادي الأهلي، مروان محسن عليه أن يبذل جهد مضاعف من أجل التواجد في التشكيل الأساسي لبيتسو موسيماني".

 

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