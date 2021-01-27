بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، عقب تعادل سلبياً مساء أمس مع مضيفه بيراميدز الذي تجمد عند المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، انتهت لقاء سموحة ونظيره المقاولون العرب بفوز الأول هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة العاشرة.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثانية بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ثم فريق الجونة في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الأهلي 21 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الجونة 18 نقاط

4- بيراميدز 14 نقطة

5- المصري 13 نقطة

6- إنبي 13 نقطة

7- مصر المقاصة 13 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

10- البنك الأهلي 8 نقاط

11- غزل المحلة 8 نقاط

12- الاتحاد السكندري 8 نقاط

13- أسوان 8 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- طلائع الجيش 7 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- وادي دجلة 6 نقاط

18- الإنتاج الحربي 5 نقاط

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