فان ديزل وذا روك في صورة في كواليس Fast & Furious

شارك النجم العالمى فان ديزل متابعيه وجمهوره صورة له من كواليس سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.





وظهر في الصورة بجوار النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، الذى شاركه مسبقاً في العديد من أجزاء السلسلة الشهيرة.





وأعلن فان ديزل من خلال الصورة بشكل غير مباشر عن انتهاء تصوير الجزء الجديد.





السرعة والغضب (بالإنجليزية: The Fast and the Furious)‏ هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 و لازالت مستمرة، اخر نسخة كانت في 2019 بعنوان هوبس أند شاو. تتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء. هذه السلسلة تروي قصة متسابقي سباقات الشوارع.