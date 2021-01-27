الزمالك يكشف موعد عودة نجم الفريق للمباريات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يتواصل غياب المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك عن مباريات فريقه بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

 

ويخضع حميد أحداد حاليا لمرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي، حسب ما كشفه محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأبيض.

 

وأوضح طبيب الزمالك أن حميد أحداد بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي والاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة، الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت، في الجولة 10 من الدوري الممتاز.

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