محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص المخرج محمد سامى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد سامى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له أثناء تصوير مسلسل "نسل الأغراب".

وعلق قائلاً: "نسل الأغراب للمخرج والمؤلف محمد سامي فى رمضان ٢٠٢١".

يذكر أن آخر أعمال محمد سامى إخراجه وتأليفه لمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021
محمد سامي ينشر صورًا من كواليس "نسل الأغراب" المرتقب عرضه في رمضان 2021

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نسل الاغراب مسلسل محمد سامي سوشيال ميديا

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