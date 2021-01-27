لجنة لمراجعة اشتراطات مصنع للصناعات الكيماوية بحدائق القبة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
شكل حي حدائق القبة، تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد رئيس الحي، لجنة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي، للمرور على مصنع للصناعات الكيماوية لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية وكيفية التخلص من المواد الخطرة ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبمتابعة من الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية.

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