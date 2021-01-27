لجنة لمراجعة اشتراطات مصنع للصناعات الكيماوية بحدائق القبة

شكل حي حدائق القبة، تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد رئيس الحي، لجنة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي، للمرور على مصنع للصناعات الكيماوية لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية وكيفية التخلص من المواد الخطرة ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



