مصطفى الفقي: انتخابات 2010 السبب الحقيقي لثورة 25 يناير
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:18 ص
أمنية فوزي
كشف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، أن انتخابات برلمان 2010 هي التي أدت إلى ثورة يناير؛ بسبب حرمان الشعب من فرصة الأمل في التغيير مع زيادة الحديث عن التوريث.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جمال مبارك وأحمد عز لم يكونا مطلقي اليد، ووجهة نظر الرئيس هي التي كانت تحسم الأمور.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن الرئيس مبارك كان لديه ذكاء اجتماعي كبير في إحداث التوازن بين رجاله، متابعًا: "مبارك كان لديه فرصة كبيرة في ختام تاريخه بشكل عظيم بعد العديد من الأحداث إذا لم يطول في السلطة".
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