مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:50 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، إن صفوت الشريف وزكريا عزمي وحبيب العادلي وعمر سليمان أخطر رجال مبارك.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مبارك كان يقبل الاختلاف في الرأي وكان وطنيًا بامتياز.
وأكد المحلل السياسي، أن جمال مبارك كان لا يستطيع اتخاذ قرار واحد دون موافقة والده.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا