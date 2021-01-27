ليس يوم تخليه عن السلطة.. مصطفى الفقي يكشف أصعب لحظات مبارك (مبارك)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:17 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، إنه كان هناك بدايات وإرهاصات كثيرة للثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكنه كان لديه اقتناع بأنه فعل مع الشعب ما يمكن أن يفعله ولم تحدث الثورة.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "قولنا بعد ثورة تونس احذروا أن تأتي الثورة إلى مصر، ولكن لم يسمع أحد، وبعض الأشخاص من أسرة مبارك كان لديهم إحساس بأن الثورة في تونس ستنتقل إلى مصر".

وتابع: "لو أعلن الرئيس مبارك في 26 يناير عن تغيير الحكومة وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعيين نائب له لأصبحنا في سيناريو آخر".

وأكد: "الرئيس مبارك كبر في السن، وسيطر عناصر من الشباب على السلطة، وحدث زواج بين السلطة والمال"، لافتًا إلى أن أصعب اللحظات في حياة مبارك كانت وفاة حفيده وليس يوم تخليه عن السلطة.

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