جمال عبدالرحيم: بشرى سارّة بشأن تكويد الصحف الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:25 ص
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
ميسون أبو الحسن
قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اللجنة المُشكلة لنظر تكويد الصحف الجديدة، أرسلت خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإفادتها بالوضع القانوني لـ10 صحف طلبت التكويد من النقابة، والتأكد من هيكلها التحريري، وانتظام الصدور، وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحة التراخيص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أفاد أنه سيسلم النقابة الخطاب الخاص بالاستفسارات يوم الأحد المقبل، وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعًا عقب وصول تقرير المجلس، وذلك لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه من المقترح أن يتخذ المجلس قرارًا بشأن التكويد بالتمرير دون عقد اجتماع، أو عرض تقرير اللجنة عليه في اجتماعه المقبل يوم 10 فبراير.

وتابع: "حتى لو تم اتخاذ قرار بشأن التكويد في اجتماع المجلس المقبل يوم 10 فبراير، سيكون أمام الزملاء الجدد بعض الوقت لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بلجنة القيد لجدول تحت التمرين المقبلة، والمقرر أن تبدأ في استلام أوراق الزملاء وخطابات ترشيحهم نهاية يناير الجاري".

وأكد وكيل أول النقابة، أن الصحيفة التي استوفت كافة الشروط، وكانت إجراءاتها سليمة، سيتم الموافقة عليها دون شك، ويستطيع الزملاء الصحفيين العاملين بها أن يقدموا أوراق التحاقهم بلجنة القيد لجدول تحت التمرين المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم تكويد الصحف الجديدة الفجر

أخبار تهمك

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ ساعتين و 55 دقيقة

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ 39 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ 33 دقيقة

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تظلمات جماعية من نتيجة لجنة القيد بنقابة الصحفيين (صور)

حاتم زكريا ينفي فتح باب التقديم للجنة قيد "الصحفيين" 3 نوفمبر

"الصحفيين" تقبل تظلمات 6 من المؤجلين بلجنة القيد

مذكرة لنقيب الصحفيين بشأن استيقاف زميل بمطار القاهرة

اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعتمد لجنة المشتغلين ويناقش التكويد

عبدالرحيم: حسم موقف تكويد الصحف قبل نهاية يناير الجاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

12:24 ص

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

12:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات