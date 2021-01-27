جمال عبدالرحيم: بشرى سارّة بشأن تكويد الصحف الجديدة

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اللجنة المُشكلة لنظر تكويد الصحف الجديدة، أرسلت خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإفادتها بالوضع القانوني لـ10 صحف طلبت التكويد من النقابة، والتأكد من هيكلها التحريري، وانتظام الصدور، وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحة التراخيص.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أفاد أنه سيسلم النقابة الخطاب الخاص بالاستفسارات يوم الأحد المقبل، وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعًا عقب وصول تقرير المجلس، وذلك لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه من المقترح أن يتخذ المجلس قرارًا بشأن التكويد بالتمرير دون عقد اجتماع، أو عرض تقرير اللجنة عليه في اجتماعه المقبل يوم 10 فبراير.





وتابع: "حتى لو تم اتخاذ قرار بشأن التكويد في اجتماع المجلس المقبل يوم 10 فبراير، سيكون أمام الزملاء الجدد بعض الوقت لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بلجنة القيد لجدول تحت التمرين المقبلة، والمقرر أن تبدأ في استلام أوراق الزملاء وخطابات ترشيحهم نهاية يناير الجاري".



