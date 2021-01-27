بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي بايرن ميونخ الألماني يدرسون التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل لكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن على شروط العقد الجديد.

وألمح الصحفي الإسباني إدواردو إندا المحلل ببرنامج الإسباني أن مسئولي بايرن ميونخ استفسروا من خافي مارتينيز ومارك روكا الثنائي الإسباني في الفريق البافاري عن موقف راموس.

وأكد إدواردو إندا أن راموس لا يرغب في الاستماع إلى العروض في الوقت الحالي لأنه يريد الاستمرار لمدة موسمين آخرين مع ريال مدريد.

وأشار إدواردو إندا إلى أن الأزمة بين راموس وريال مدريد تعود إلى رغبة الميرنجي في تخفيض راتب قائد الملكي بنسبة 10% في العقد الجديد.