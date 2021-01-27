مصطفى الفقي: العيد العاشر لثورة 25 يناير له مذاق خاص

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، إن العيد العاشر لثورة 25 يناير له مذاق خاص، موضحًا أن الأوضاع في مصر الآن أكثر استقرارًا.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الذين خرجوا في 25 يناير 2011 خرجوا بنوايا وطنية صادقة، ولكن اندست بينهم عناصر مختلفة"، مؤكدًا أن الـ 18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير من أمجد الأيام في تاريخ مصر إلا أن اندست بينهم العناصر الأجنبية والإخوانية".





وتابع المحلل السياسي: " ثورة 25 يناير كانت ثورة شعب، إلا أنها لا تزال محل جدل وستستمر على مدى التاريخ".



