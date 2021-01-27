مصطفى الفقي: العيد العاشر لثورة 25 يناير له مذاق خاص

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:28 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، إن العيد العاشر لثورة 25 يناير له مذاق خاص، موضحًا أن الأوضاع في مصر الآن أكثر استقرارًا.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الذين خرجوا في 25 يناير 2011 خرجوا بنوايا وطنية صادقة، ولكن اندست بينهم عناصر مختلفة"، مؤكدًا أن الـ 18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير من أمجد الأيام في تاريخ مصر إلا أن اندست بينهم العناصر الأجنبية والإخوانية".

وتابع المحلل السياسي: "ثورة 25 يناير كانت ثورة شعب، إلا أنها لا تزال محل جدل وستستمر على مدى التاريخ".

وعن الأوضاع في الولايات المتحدة، قال "الفقي": إن هناك بوادر لاتخاذ الإدراة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، موقفًا مغايرًا لبعض السياسات عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب جو بايدن ثوره يناير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجرها: الأهلي حرم من ركلة جزاء وهدف صحيح 100% أمام بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: "السادات كان أكثر الرؤساء اهتمامًا بالمظاهر الدينية"

مصطفى الفقي: 25 يناير ساعدت إثيوبيا على المماطلة في أزمة السد

مصطفى الفقي: مصر قلقة من بايدن لسببين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

02:00 ص

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات