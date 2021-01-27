أحمد صلاح حسني: لم أندم على ترك كرة القدم والانتقال للتمثيل
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:17 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان أحمد صلاح حسني ونجم النادي الاهلي السابق إنه ترك كرة القدم في عمر 26 سنة ويبلغ الآن من العمر أربعين عامًا، مؤكدًا أنه رغم تركها منذ 14 عامًا لكنه غير نادم.
وأضاف "حسني"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "عمري ما ندمت على قرار.. أنا استمتعت بالكورة وكنت محظوظ أني بدات حياتي بكرة القدم لأنها علمتني الاحترام والتقدير للناس اللي بتتعب علشانك، وكون كرة القدم تعتمد على الروح الجماعية وفكرة فريق العمل، واحترافي في ألمانيا وطبيعة الشعب الألماني علمني الالتزام أكتر".
وحول سر تبدل ملامحه في أثناء لعب الكرة مقارنة بالآن، قال: "الشعر كان مقلوب ورا بس وشعري دلوقتي خف جدًا بسبب اني كنت بعمل ألوان كتيرة في شعري كنت بصبغ شعري اسبوعيًا في أوقات إحترافي للكرة في ألمانيا وبلجيكا وتركيا كنت لسة صغير بقى 20 سنة ، والصبغات الكثيرة عملت كده في شعري خاصة أن مافيش عامل وراثي في الاسرة للصلع أوبيا شعره كان عادي وكل أقاربي".
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