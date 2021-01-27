كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات واقعة قتل سائق على يد أردني الجنسية، داخل "كومباوند" شهير بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن الأردني كان في ضيافة صديق له يحمل نفس الجنسية، بـ"الفيلا" محل سكنه.

وشرحت التحقيقات أنه يوم الجريمة، استضاف صاحب "الفيلا" إثنين آخرين من أصدقائه ويحملان الجنسية الأردنية أيضا، وتناولوا مشروبات كحولية، ومواد مخدرة، وكان رفقتهم السائق الخاص بصاحب "الفيلا".

وبينت التحقيقات أنهم بعد سُكرهم سخروا من الأول، بعد وصلة مزاح، ما دفعه إلى الدخول إلى المطبخ واستل سكين، وتعدى عليهم بالضرب محدثا إصابة أحدهم وقتل السائق الخاص بصاحب "الفيلا"، متأثرًا بجراحه.

وتلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوجود قتيل داخل كومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

من جانبه، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين قتل شخص أردني الجنسية للسائق وإصابة آخر، بعد وصلة مزاح.

وتمكنت مأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات، لإصدار حكمها.

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