شاهد.. "يوتيوبر" كوري يروي تفاصيل قضاء إجازته في صعيد مصر

روى كيم تشو وون، يوتيوبر من كوريا الجنوبية، تفاصيل عودته لقضاء إجازته في صعيد مصر.





وقال "وون" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء: "هذه ثان زيارة ليا في مصر، وكانت الزيارة الأولى عام 2019، وبقالي شهرين زرت خلالهما محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان".



