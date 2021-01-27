شاهد.. "يوتيوبر" كوري يروي تفاصيل قضاء إجازته في صعيد مصر
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:13 ص
شيماء حسن
روى كيم تشو وون، يوتيوبر من كوريا الجنوبية، تفاصيل عودته لقضاء إجازته في صعيد مصر.
وقال "وون" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء: "هذه ثان زيارة ليا في مصر، وكانت الزيارة الأولى عام 2019، وبقالي شهرين زرت خلالهما محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان".
وأضاف اليوتيوبر الكوريي الجنوبي: "مستمر شهر آخر في مصر لزيارة باقي المعالم السياحية في صعيد مصر، وتناولت الطعام المصري خاصة الملوخية والفطير، وروحت استضافة لأكثر من بيت صعيدي ومستمع بوقتي وبحب مصر وكل التعليقات ايجابية من أصدقائي في كوريا الذين كانوا لا يعرفون عن مصر سوى الأهرامات".
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