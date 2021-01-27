أسعار الدولار أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 27-1-2021

تمر أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بحالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع، لتحافظ على نفس الأسعار فى أخر تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء، حيث تتعطل البنوك غدًا الخميس لتعود للعمل يوم الأحد المقبل.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:









- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



