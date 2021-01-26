العثور على جثة في ظروف غامضة ببورسعيد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد عزام
عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، علي جثة رجل في العقد السادس من عمره متوفي منذ ما يقرب من 3 أيام، في ظروف غامضة، وذلك في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام، بوصول محمد السعيد إبراهيم - جثة هامدة، ويبلغ من العمر 56 عام.

تم التحفظ علي الجثة بمستشفي السلام بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف علي ملابسات الحادث.

أخبار تهمك

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ أقل من ساعتين

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ 38 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

11:29 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات