العثور على جثة في ظروف غامضة ببورسعيد

Advertisements

عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، علي جثة رجل في العقد السادس من عمره متوفي منذ ما يقرب من 3 أيام، في ظروف غامضة، وذلك في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.



تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام، بوصول محمد السعيد إبراهيم - جثة هامدة، ويبلغ من العمر 56 عام.



تم التحفظ علي الجثة بمستشفي السلام بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف علي ملابسات الحادث.