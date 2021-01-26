العثور على جثة في ظروف غامضة ببورسعيد
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:32 م
محمد عزام
عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، علي جثة رجل في العقد السادس من عمره متوفي منذ ما يقرب من 3 أيام، في ظروف غامضة، وذلك في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.
تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام، بوصول محمد السعيد إبراهيم - جثة هامدة، ويبلغ من العمر 56 عام.
تم التحفظ علي الجثة بمستشفي السلام بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف علي ملابسات الحادث.
تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام، بوصول محمد السعيد إبراهيم - جثة هامدة، ويبلغ من العمر 56 عام.
تم التحفظ علي الجثة بمستشفي السلام بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف علي ملابسات الحادث.